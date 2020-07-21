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Adana'da POS cihazı tefecilerine baskın: 25 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yüklü miktarda para ve POS cihazı bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekip, şüphelilere ait 21 iş yeri ve ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 1'i kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Adreslerde yapılan aramalarda, 355 bin 120 lira, 13 POS cihazı, 67 kredi kartı, çok sayıda slip ve fatura koçanı, 4 doldurulmuş senet, 200 boş senet, 12 alacak notlarının yazılı olduğu ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Zanlıların, POS cihazlarıyla ödeme güçlüğü çeken kişiler için kredi kartlarından komisyon karşılığı çekim yaptıkları iddia ediliyor.
Etiketler: Adana pos cihazı tefecilikSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 15:25
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