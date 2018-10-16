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Evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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Evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü

Denizli kırsal Belenardıç Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üç eve sıçrayan alevleri söndürdü.

Daha sonra yapılan incelemede, yangının çıktığı evde bulunan Elif Arslan'ın (86) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bu sırada Arslan'ın kızı Hamide Özelce, "Yetişemedim, canım anam." diyerek gözyaşı döktü.

Elif Arslan'ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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