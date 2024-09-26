Evde bakım hizmeti için sahte evrak düzenleyen 2 kişinin 15 yıla kadar hapsi istendi

Savcılıkça evde bakım hizmeti almak için sahte sağlık kurulu raporu düzenledikleri iddia edilen tutuksuz sanıklar A.G.O. ve annesi M.O. hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılığa teşebbüs" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A.G.O'nun annesi M.O. adına "erişkinler için engelli sağlık kurulu raporu"nu sahte olarak düzenlediği belirtildi.

İddianamede, A.G.O'nun raporun fotokopisini de noterde onaylanmış gibi göstererek Adana Valiliği Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne evde bakım hizmeti için başvuru yaptığı ifade edildi.

Adana Valiliği Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı e-Rapor sisteminde raporun kaydının bulunmadığının anlaşılması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen iddianamede, gelen cevabi yazılarda da hastaneden böyle bir rapor verilmediği, noterden de raporu onaylama işleminin yapılmadığı aktarıldı.

Sanık A.G.O. ve annesi M.O'nun fikir birliği içinde hareket ederek kamu kurumunu dolandırmak için sahte belge düzenleyerek müşteki kuruma ibraz ettikleri ifade edilen iddianamede, sanıkların "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılığa teşebbüs" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5'er yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuksuz sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.