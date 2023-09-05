Esnafın caddeye döktüğü yağ sürücü ve yayaları zorladı

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde yaşandı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir döner dükkanında stoklanan yağ dükkana sızdı. Çalışanlar işyerini basan su ve yağı caddeye boşalttı. Genç Osman Caddesi’nde bulunan yokuştan aşağıya akan yağ kısa süre sonra araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Park halinde olan bir otomobil hiçbir kayarak park halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Bazı vatandaşlar yolda duramayarak yokuş boyunca kayarken bazıları ise ayakta durmakta güçlük çekti.

"Burası buz pistine döndü resmen"

Cadde üzerinden geçen ve yaşananları gören Ömürcan Yıldız, "Sabah saatlerinde dükkanımızı açtıktan sonra yerde bir kayganlık olduğunu fark ettik. Bir dönerci dükkanından geldiğini tespit ettik. Belediye ekipleri geldi ve yolda kumlama yaptı. Yokuş dik olduğu için kaza oldu bir araç olduğu yerde kaymaya başladı. Kumlama yapıltıktan sonra bir problem kalmadığını gördük. Pisliği dışarıya atmışlar yokuşta olunca burası buz pistine döndü resmen." şeklinde konuştu.

Yine cadde üzerinde düşmekten son anda kurtulan İrfan Saka isimli vatandaş, "Bunların denetlenmesi lazım buraya yağ dökülmüş çok tehlikeli bende düşüyordum az kalsın hem de ben engelli bir vatandaşım" ifadelerini kullandı.