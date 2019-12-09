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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı09 Aralık 2019 Pazartesi 11:13 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 11:21
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA (arşiv) ]
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda yakalanan 6 zanlının adreslerindeki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, genetiği değiştirilmiş esrar ile tabletler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: uyuşturucu operasyonu gözaltı eskişehir