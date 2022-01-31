Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kumarhane olarak kullanıldığı ve silah ticareti yapıldığı iddia edilen eve baskın yaptı.

Araçla kaçmaya çalışan bazı şüpheliler kovalamaca sonucunda yakalandı.

Söz konusu ev ve araçta yapılan aramalarda ruhsatsız 9 tabanca, pompalı tüfek, değişik çaplarda 21 tabanca fişeği, 25 gram esrar ve 11 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.