Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında gelen balon turları, kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bugün de gerçekleştirilemedi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, yılda ortalama 250 gün düzenlenen turlar olumsuz hava koşulları nedeniyle bir haftadır yapılamıyor.

Turlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında düzenlenebiliyor.