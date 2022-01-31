Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya'da balon turlarına kar molası
[Fotoğraf: Arşiv]
Nevşehir'de düzenlenen sıcak hava balonu turları, olumsuz hava şartları nedeniyle bir haftadır yapılamıyor.
Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında gelen balon turları, kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bugün de gerçekleştirilemedi.
Nevşehir'in Göreme beldesinde, yılda ortalama 250 gün düzenlenen turlar olumsuz hava koşulları nedeniyle bir haftadır yapılamıyor.
Turlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında düzenlenebiliyor.
Son Haberler
- 10:21
- 10:16
- 10:17
- 10:22
- 10:05
Sıradaki Haber
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 55'i geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz