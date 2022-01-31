Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da bir kişi sahte içkiden yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Arnavutköy’de yaşayan 55 yaşındaki adam sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen yabancı uyruklu adam, dün sabaha karşı rahatsızlanarak ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan adam, daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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