Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde aralıklarla kar yağışlı olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 2, Muş'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Hakkari ve Bitlis'te 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma, don, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.