İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 binanın çatısına da sıçradı.

Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Şehrin birçok noktasından görülen alevler, ekiplerin uzun çabaları sonucu söndürüldü.

Binalarda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.