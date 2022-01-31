Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 07:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aydın'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Aydın-Denizli Karayolu'nda seyreden Mesut K. idaresindeki tır, 5 Eylül Caddesi’nden karayoluna çıkan Yasemin Yapar yönetimindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak durabildi.
2 kişi ağır yaralandı
Kazada, otomobilin sürücüsü Yasemin Yapar ile yan koltukta oturan Erhan Yapar ağır yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü Mesut K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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