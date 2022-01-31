Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş 2 firarinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Biri 6 yıl 3 ay, diğeri 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen hükümlüler saklandıkları evlerde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
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