Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de ilaçlı bidondan su içen 13 işçi zehirlendi
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde tarım ilacı atıklarının bulunduğu bidondan su içen 7'si çocuk 13 mevsimlik tarım işçisi zehirlendi. İşçilerin hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kırsal Büyükdere Mahallesi'ndeki bir tarlada mevsimlik işçi olarak çalışan 7'si çocuk 13 kişi, zirai ilaç kalıntıları bulunan bidondan su içti.
Bir süre sonra rahatsızlanan işçiler, tarla sahibinin haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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