Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 6 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edilen ve cezası kesinleşen Hamdi T'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Saklandığı evde yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
Son Haberler
- 10:28
- 10:25
- 10:21
- 10:19
- 10:18
Sıradaki Haber
Başkentte uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz