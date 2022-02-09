Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Başkentte uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 8 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
Operasyonda toplam 810,85 gram eroin, 103,72 gram metamfetamin, 2,53 gram skunk esrar maddesi, 10 adet sentetik ecza, 3 adet hassas terazi ve 11 bin 960 lira para ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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