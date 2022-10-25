Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de 45 koyun dronla bulundu
[AA (Arşiv)]
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaybolan 45 koyun, jandarma ekipleri tarafından dron ile bulunarak sahibine teslim edildi.
Koyunağılı Mahallesi Sabanoku mevkinde yaşayan E.E, kaybettiği koyunlarının bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede dron kullanarak arama ve tarama çalışması yaptı.
Ekipler, dron ile mahalle yakınlarında buldukları 45 küçükbaş hayvanı sahibine teslim etti.
Etiketler: Eskişehir
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