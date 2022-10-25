Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 11:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muğla'da apart otelde yangın: Müşteriler tahliye edildi
Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bir apart otelde yangın çıktı. Otelin üst katında mahsur kalan müşteriler itfaiyenin yangın merdiveni ile kurtarıldı, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sabah saatlerinde, Siteler Mahallesi’nde dört katlı bir apart otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Apart otelde kalan müşteriler yangın nedeniyle odalarından tahliye edildi. Üst katlardaki odalarda mahsur kalan müşteriler itfaiye ekiplerinin kurduğu yangın merdivenleri ile kurtarıldı.
Yangının neden çıktığı araştırılıyor
Dumandan etkilenen 15 kişi ayakta tedavi edildi, 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Apart oteldeki yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
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