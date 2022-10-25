Sabah saatlerinde, Siteler Mahallesi’nde dört katlı bir apart otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Apart otelde kalan müşteriler yangın nedeniyle odalarından tahliye edildi. Üst katlardaki odalarda mahsur kalan müşteriler itfaiye ekiplerinin kurduğu yangın merdivenleri ile kurtarıldı.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor

Dumandan etkilenen 15 kişi ayakta tedavi edildi, 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Apart oteldeki yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

[Fotoğraf: İHA]