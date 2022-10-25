Arnavutköy'ün İstanbul Havalimanı'na en yakın kırsal mahallelerinden biri olan Yassıören Kırsal Mahallesi'nde geçen cumartesi gecesi Arif Güner'e ait 18 koyun, iddiaya göre ahıra giren kurtların saldırısı sonucu telef oldu.

Hayvancılıkla uğraşanlar, yakındaki ormandan gelip, çiftliklere saldıran kurtların birçok mahalleliyi mağdur ettiğini söyledi.

Mahalle sakinleri kurtlardan tedirgin olduklarını, korku içinde hayvanlarını beslediklerini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

"Bütün hayvanlarım yerde hepsi parçalanmış"

Koyunları ölen olan Arif Güner şunları söyledi:

"Sabah telefonla öğrendim, geldim baktığımda şok oldum. Bütün hayvanlarım yerde hepsi parçalanmış. İlçe tarım ekipleri geldi tutanak tutuldu. 18 tane koyunum telef oldu. Burada toplamda 78 tane hayvanım vardı. Boyun kısımlarından ısırmış boyun kısımdan köpük geliyor, kurt nefes borusunu kırmış. Bu köpek saldırısı değil. Benim hayvanlarıma zarar verildiği gün yol üzerinde 3 tane kurt görmüşler."

"Geceleri uyumuyoruz"

Mahalle sakini Feridun Tütüncü, "Bu kurtlardan tedirgin oluyoruz. Köyde arkadaşımızın hayvanlarına girmiş. Bizim de var. Her gün tedirgin oluyoruz. Geceleri de uyumuyoruz. Buna bir çare bulunması gerekir" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Kurt saldırısı bundan eminiz"

Kurt saldırısında 4 koyunu öldüğünü söyleyen Nevzat Tütüncü de şunları aktardı:

"Bu aralar bize çok musallat oldu. Bundan 20 gün önce benim ahırıma girmişti. Ben erken müdahale ettim, fazla zarara uğramadım. Benim 4 tane koyunum öldü. Kurt saldırısı bunlar, bundan eminiz."