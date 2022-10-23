Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 10:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehir için zirai don uyarısı
[Fotograf: AA]
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de sabah saatlerinde etkili olması beklenen zirai don konusunda uyarılarda bulundu.
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağını, iç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadiselerinin beklendiğini açıkladı.
Eskişehir’de yer yer hafif kuvvette zirai don olayının da beklendiği belirtildi.
Tarımla uğraşanların ve ilgililerin, don ile kırağı hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Etiketler: Eskişehir Meteoroloji
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