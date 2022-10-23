Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 08:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de park halindeki otomobil yandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Derbent Mahallesi Bayraktepe mevkisinde Kamil Dursunoğlu'na ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kısa sürede alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
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