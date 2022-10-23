Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 08:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
[Fotograf: AA]
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçenin Bozyaka Mahallesi yakınlarında M.Y. yönetimindeki soda yüklü tır ile M.G'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü M.G. hayatını kaybetti, tır şoförü ağır yaralandı.
Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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