Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Yargıtay üyesi Hüseyin Güngör Babacan, Digiturk aboneliğini ailesinin başka bir adrese taşınması nedeniyle iptal ettiğini savunurken, ortaya çıkan ses kaydında iptal başvurusunu "FETÖ'ye ait bazı kanalların kapatılması" gerekçesiyle yaptığı ortaya çıktı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde FETÖ üyeliği suçundan yargılanan eski Yargıtay üyesi Hüseyin Güngör Babacan'ın, Digiturk aboneliğiyle ilgili operatörle yaptığı konuşmaya ait ses kaydı dava dosyasına girdi.

Digiturk'ten istenen ses kaydı Babacan'ı ele verdi

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen duruşmada, Digiturk aboneliğini neden iptal ettirdiği sorulan Babacan, ailesinin başka bir adrese taşınması nedeniyle aboneliğini iptal ettiğini ileri sürmüştü.

Ancak Digiturk'ten istenen ses kaydı, Babacan'ı ele verdi. Sanığın, izlemek istediği kanallar kapatıldığı için iptal başvurusu yaptığı, ses kaydıyla tespit edildi.

Sanık Hüseyin Güngör Babacan, duruşma sırasında asla böyle bir durumun olmadığını ileri sürerek, gerekirse ses kaydının dinletilmesini istemişti.

Ses kaydında Babacan'ın, Digiturk görevlisinin "İptal nedeninizi öğrenebilir miyim?" sorusuna "Rızam dışında kanalları kapatmanız" yanıtını verdiği duyuldu.

Heyeti tehdit etmişti

Babacan duruşmada, tuttuğu futbol takımına kızınca zaman zaman "Kapatacağım" diyerek Digiturk'ü aradığını iddia etmiş, mahkeme başkanının temmuz ayında tuttuğu takımla ilgili ne tür bir sıkıntı yaşanmış olabileceğini sorması üzerine, "Yemin ediyorum bu konuşma o tarihte olmadı. Eğer o tarihte olduysa bütün suçlamaları kabul ediyorum" savunmasını yapmıştı.

Sanık Hüseyin Güngör Babacan son duruşmada, tavırları nedeniyle salondan çıkarıldığı sırada mahkeme heyetini "Nasıl olsa sizi yargılayacağız" diye tehdit etmişti.

Yargıtay üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen Babacan, MHP'li muhaliflerin 2016'da olağanüstü kongreyi toplamasına dair yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi üyesi olarak görev yapıyordu.

İddianamede sanığın, hakimlik mesleğine girmesinden itibaren örgüt toplantılarına katıldığı, FETÖ'nün etkin olduğu dönemde elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Yargıtaya üye olarak seçildiği belirtildi.

Babacan'ın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespitine yer verilen iddianamede, sanığın sorumlu olduğu gruba örgütün talimatlarını ilettiği, hiyerarşik yapı içinde yer aldığı kaydedildi.

ByLock'a 41 giriş

Savunmasında, birilerinin kendisine referans olmasıyla değil, kendi gücüyle Yargıtaya üye seçildiğini ileri süren Babacan, evinde örgüt toplantıları yapıldığı ve himmet topladığı yönündeki beyanları reddetmişti.

ByLock'a farklı tarihlerde 41 kez giriş yaptığı, diğer kullanıcılar tarafından "H.Babacan", "18.Hank" olarak kaydedildiği tespit edilen sanık Babacan, ByLock'u kesinlikle kullanmadığını iddia etmiş, "Telefonu zaman zaman odamızda unutup evimize gidiyorduk. Müzakerede olduğumuz zamanlarda da odamızda ya da müdürün yanında şarjda duruyordu. O arada yüklenmiş olabilir" savunmasını yapmıştı.

Kanallar 8 Ekim 2015'te kaldırılmıştı

Digiturk platformunda yayında olan Samanyolu ve İpek Medya gruplarının televizyonları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma gerekçesiyle 8 Ekim 2015'te yayından kaldırılmıştı.

Digiturk, konuyla ilgili müşterilerine şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

"Değerli Müşterilerimiz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu' tarafından yapılan bir soruşturma ile ilgili olarak şirketimize resmi bir yazı tebliğ edilmiştir. Söz konusu yazının içeriği gereği yasal zorunluluktan dolayı Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV kanalları, platformumuzdan çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

Bu kanalların platformdan çıkarılmasının ardından örgüt mensuplarının tepki olarak Digiturk aboneliklerini iptal ettirdikleri basına yansımıştı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından açılan davalarda, FETÖ üyeliği suçlaması için Bank Asya'ya para yatırma ve ByLock kullanma delillerinin arasına, o dönemde Digiturk aboneliğini iptal ettirme de girdi.

Kaynak: AA