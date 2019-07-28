Bir süredir böbrek ve akciğer ile ilgili rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören Bozbeyli, yoğun bakımda kaldığı özel hastanede kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

92 yaşında hayatını kaybeden Bozbeyli'nin cenazesi, yarın TBMM'de yapılacak tören ve Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ahmet Ferruh Bozbeyli kimdir?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 1927'de doğan Bozbeyli, babasının memuriyeti dolayısıyla ilk, orta ve lise öğrenimini çeşitli il ve ilçelerde tamamladı.

1961'de Adalet Partisi milletvekili olan Bozbeyli, 1965-1970 yıllarında ise TBMM Başkanı olarak görev almıştı.

Ferruh Bozbeyli, 1970'te Adalet Partisi'den ve Meclis Başkanlığından ayrılmış, arkadaşlarıyla kurduğu Demokratik Parti'de 8 yıl genel başkanlık yapmıştı.

1978'de ise bu görevinden de istifa ederek siyasetten çekildi.

Kaynak: AA, TRT Haber