Ali İbrahim Sevik yönetimindeki 27 ABC 516 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Yüreğir ilçesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çıkışında hareket halindeyken motor bölümünden alev aldı.

Bunun üzerine Sevik, aracını yol kenarına park edip, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın tamamını saran yangına müdahale etti. Bu esnada polis ekipleri de güvenlik nedeniyle trafik akışını durdurdu.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA