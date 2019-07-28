Erzincan'ın Tercan ilçesine akrabalarının düğününe giden ailenin içinde bulunduğu Gıyasettin Yılmaz idaresindeki 24 FU 196 plakalı minibüs şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Yılmaz, Meryem Uzun ile aynı aileden Lemiye, Ulviye, Fadime, Canpaşa, İsmail, Aynur, Cengizhan, Abdülmuttalip, Meryem Medine, Mustafa Eymen Yılmaz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan İsmail Yılmaz ile Meryem Uzun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA