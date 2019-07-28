Bartın'ın Ulus ilçesinde bulunan Kızıllar köyünde Halil Ergül'e ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını görenler durumu itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangını haber alan ev sahibi Halil ve torunu Sinan Ergül, evin altında bulunan ahırdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları çıkarırken üstlerine yanan odunların düşmesi sonucu yaralandı.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Köylüler tarafından dışarıya çıkarılan ve 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kumluca Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA