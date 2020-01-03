Türkiye
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilişkili şüpheliler adliyeye sevk edildi03 Ocak 2020 Cuma 12:17 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 12:28
Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınan 4'ü pilot, biri firma yetkilisi, 2'si de yer hizmeti veren özel şirket çalışanı toplam 7 kişi, Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderildi.
Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn, Japonya'da yolsuzluk iddiaları nedeniyle 108 gün tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine alınmıştı.
Ghosn'un özel bir uçakla Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçması üzerine Japonya'nın talebiyle İnterpol de kırmızı bülten çıkardı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: son dakika