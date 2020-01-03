Doğuda 2 ilde eğitime ara03 Ocak 2020 Cuma 11:40 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 13:51
Doğuda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Diyarbakır'da Kulp ilçe merkezine bağlı taşımalı eğitim verilen tüm köy okullarında, eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde de öğleden sonra okullar tatil edildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde elverişsiz hava koşulları ve kapanan köy yolları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki öğrencilerin eğitim öğretime devam edecekleri bildirilirken, ilçe merkezindeki okullara köylerden taşımalı gelen öğrencilerin de bir gün süreyle izinli sayılmasına karar verildiği aktarıldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde eğitime kar engeli
Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime öğleden sonra ara verildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Kaynak: TRT Haber