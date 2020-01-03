Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde elverişsiz hava koşulları ve kapanan köy yolları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki öğrencilerin eğitim öğretime devam edecekleri bildirilirken, ilçe merkezindeki okullara köylerden taşımalı gelen öğrencilerin de bir gün süreyle izinli sayılmasına karar verildiği aktarıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde eğitime kar engeli

Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime öğleden sonra ara verildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kaynak: TRT Haber