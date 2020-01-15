Eski manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada sanıklara beraat kararı verildi.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan iş adamı Ahmet Bayer ile oğulları Volkan ve Hakan Bayer, Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş ve avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Sanıklar ve avukatların son savunmalarını dinleyen ve 2 gün süren dava sonunda mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet kararında, iş adamı Ahmet Bayer ile oğulları Volkan ve Hakan Bayer'in üzerine atılı kasten öldürme suçundan kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Heyet, davada suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan yargılanan Murat Umirov, Ali Sefa Ekin ve Ramazan Demir'in de ayrı ayrı beraatine karar verirken aynı davada yalan tanıklık suçundan yargılanan Beyhan Kuzugüdenlioğlu Strassner ve Melis Defne Strassner'in de yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Mahkeme, aynı davada suç delillerini yok etmek ve gizlemek suçundan yargılanan Hüsnü Cemal Ergün, Mustafa Ufuk Tan, Sait Hazar ve Veysel Arkan'ın da ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş, duruşma çıkışında sinir krizi geçirerek göz yaşlarına hakim olamadı. Baş'ı bekleyen yakınları teselli etti.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Ahmet Bayer ise 10 yıl sonunda adaletin yerini bulduğunu belirterek, karardan mutlu olduklarını söyledi.

Aslı Baş'ın ailesinin avukatı Faruk Zorba ise yargılanan bütün sanıklara beraat kararı verildiğini belirterek, "Sonuç itibarıyla mahkeme kararında dedi ki Aslı Baş öldürülmemiştir, deliler yok edilmemiştir, delilleri yok eden kişiyi de beraat kararı verdi. Onca çelişkiye rağmen onca maddi bulgulara, kamera kayıtlarına, uyuşmayan beyanlara rağmen yalancı tanıklar hakkında da beraat kararı verildi. Yani çok şaşırtıcı bir karardı bu. Böyle bir karar beklemiyorduk." dedi.

Zorba, verilen kararın Bölge Adliye Mahkemesinde, istinafta değişeceğini ve suçluların cezasını bulacağını savundu.

Olay

Miss Model of Turkey Yarışması'nda 2003 yılı Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 2010'da Bodrum'un Yalıkavak beldesinde kaldığı otelin üçüncü katından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ahmet Bayer'in oğulları Hakan ve Volkan Bayer, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, tutuklu yargılanan Hakan Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kalmıştı. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yalan beyan verdiği iddia edilen Ahmet Bayer ve oğulları ile çalışanları Murat Umirov hakkında da dava açılmıştı.

Kaynak: AA