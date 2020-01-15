Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia ile ilgili olarak 26 Aralık 2019'da verdiği hak ihlali kararının gerekçesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladı.

Söz konusu gerekçeli karar erişim yasağını koyan Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Sulh Ceza Mahkemesi, internet sitesine uygulanan erişim engelinin sonlandırılmasına karar verdi.

Wikipedia'ya erişimin sağlanmasına ilişkin kararın, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'na ulaşmasının ardından site erişime açıldı.

Yüksek Mahkeme, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 29 Nisan 2017'de erişimin engellenmesi kararı verilen Wikipedia ile ilgili bireysel başvuruları incelemiş, erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetmişti.

Kaynak: TRT Haber