Türkiye
Meteorolojiden fırtına uyarısı15 Ocak 2020 Çarşamba 22:44 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 22:47
Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Rüzgarın saatte 90 kilometre hıza ulaşacağı fırtına, cuma günü etkisini kaybedecek.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) esmesinin beklendiği aktarıldı.
Rüzgarın yer yer 9 kuvvetinde eserek (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Akdeniz Fırtına hava durumu meteoroloji