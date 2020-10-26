Adana'da 20 yıllık evli Murat ve Sibel F. çifti, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartıştı. Sibel F., dışarıya çıkmasını istemeyen eşi tarafından eve kilitlendi.

Kadının yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Murat F.’ye ulaşarak kapıyı açtıran ve gözaltına alan polisler, Sibel F.'yi evden çıkarıp karakola götürdü.