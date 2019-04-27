İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün iki caddede ve 9 katlı bir binada çatlaklar oluştu.

Orhangazi ile Ertuğrulgazi Caddelerindeki olayın ardından ekipler harekete geçti. Bölgede 40'ya yakın bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kriz merkezi oluşturuldu

Çalışmalar, oluşturulan kriz masasında sürdürüldü. Sabah saatlerinde ise takviye ekipler ve uzmanlarla teknik inceleme başlatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kriz merkezindeydi. Olay yerinde incelemelerde bulundu. İlk incelemeler sonrasında endişe verici bir durum olmadığı açıklandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Barış Can Ülker, "Bir takım aletler yerleştiriliyor, genel olarak bizim mühendislikte kullandığımız ölçüm aletleri. Bunlarla meydana gelen oturmalar ve dönmeler genellikle belli mertebeleri aşıyor mu anlaşılmak isteniyor" dedi.

Teknik inceleme sürüyor

Gün içinde vatandaşların kontrollü olarak evlerine girip bazı eşyalarını almalarına izin verildi.

Akşam saatlerinde bölgede inceleme yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, zemin kayması yaşanan binalara bu gece de girilmeyeceğini duyurdu.

Cadde üzerinde bulunan binaların akıbeti, teknik inceleme bittikten sonra çıkan rapora göre belli olacak.

Kaynak: TRT Haber