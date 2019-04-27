Müşteri ilişkileri, stres ve öfke yönetimi, hal yasası ve mevzuat....

Ticaret Bakanlığı tüm bu başlıkların içinde olduğu "Pazarcı Esnafı Eğitimlerine" başlıyor. Amaç; pazarcı esnafının müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitelerinin artırılması.

Esnaf, kişisel gelişim, stres ve öfke kontrolü konularında da eğitim görecek.

Satış tekniklerini de öğrenecekler

Eğitimde pazarcılar mevzuat hakkında da bilgilendirilecek. Taze ürünleri uygun fiyatlarla müşteriyle buluşturmanın incelikleri anlatılacak. İş hacimlerini arttırmak için pazarcılara satış teknikleri ile ilgili de eğitim verilecek.

Pazarcılar durumdan memnun

Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitimlerle ilgili pazarcıların da görüşlerini aldık:

"Bize çok faydası olur, en azından pazara gelen müşterilerle diyaloğumuz iyi olur. Bilgili ve seviyeli olunca insanlar daha çok pazara gelir. Memnun oluruz."

Eğitimler yıl boyu sürecek

İlk eğitim Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek.

Eğitimler yıl boyu Türkiye genelinde gerçekleştirilecek.

Haber: Tuğçe Akgül

Kamera: Mesut Akın