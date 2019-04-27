54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ekipleri, İpsala ilçesinde askeri yasak bölgeye yakın bir alanda yaptıkları kontrolde, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araç, bir süre sonra Gala Gölü yakınlarında durduruldu. Ormanlık alana kaçmaya çalışan 4 kişi güvenlik güçlerince yakalandı. Araç sürücüsü olduğu belirlenen K.K. ise kaçarak gözden kayboldu.

Aranan eski albayın FETÖMETRE ile deşifre olduğu belirlendi

Ekiplerin yaptığı kimlik kontrolünde, şüphelilerden eski Albay Mahmut Erel'in, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan arandığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada "FETÖMETRE" uygulaması ile deşifre edilen kripto isimlerden olduğu ortaya çıktı.

Diğer zanlılardan Sabri A'nın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı, M.K. ile eşi E.K'nin de "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında açılan davanın devam ettiği öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA