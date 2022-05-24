Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 19:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Esenyurt'ta şüpheli ölüm: 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşında genç kız, 10'uncu katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Rabia Yaman, Esenyurt Piri Reis mahallesinde bir apartmanın 10'uncu katından düştü.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 17 yaşındaki genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Genç kızın ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 1'i ise serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul
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