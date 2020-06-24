Esenyurt'ta dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Birçok bodrum kat sular altında kaldı.

50 yaşındaki Murat Coşkun bodrum katındaki evini basan sular nedeniyle mahsur kaldı. Küçük bir pencerenin demir parmaklıkları arasından elini uzatarak yardım bekleyen Coşkun'un imdadına vatandaşlar koştu.

Evi basan sular içinde nefes almakta zorlanan Coşkun için hortum uzatan ve nefes almasını sağlayan Abdullah Kavçik yaşananları anlattı.

"Hortumun ucunu uzatarak nefes almasını sağladık"

Komşusuna hortum uzatarak yaşama bağlayan Kavçik, "Evin içini su bastı. Biz de geldik demiri makasla kestik, yardım etmeye çalıştık. Hortumun ucunu uzatarak nefes almasını sağladık. Allah'a şükür biz onu kurtardık. Baltayla önce kırmaya çalıştık ama pencere önündeki demir parmaklığı kıramadık. Çok şükür sonunda kurtarabildik" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

"12 dakika hortumla nefes alarak hayata tutundum"

Komşusunun yardımıyla hayatta kalan Murat Coşkun, 12 dakika boyunca hortumun ucuyla nefes alarak hayatta kaldığını belirterek, "Hortumu kim uzattıysa Allah razı olsun. Arka bahçeyle uğraşırken, komşular ön tarafa beni önlem amaçlı çağırdı. Camı kapatmaya çalışırken bir anda eve su doldu. Kapıyı da açamadım. Son bir hamleyle tutundum cama, 30 saniye suyun altında kaldım. 12 dakika hortumla nefes alarak hayata tutundum. Kendi elimi gördüğüm zaman dehşete düştüm. Bundan sonraki yaşantımda bodrum katında uyumaya devam etmeyeceğim" dedi.