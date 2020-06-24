Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aslan Burnu açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca bırakılan 2 can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sallardaki 36 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
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