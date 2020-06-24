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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 Irak uyruklu şüpheliden 12'si yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 13 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 09:10
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