Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta bina yangını
[Fotograf: İHA]
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 5 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki oto koltuk kılıfı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangın çıkan binadaki vatandaşları tahliye ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle giriş kattaki imalathane ve üst katlarda büyük çapta hasar oluştu.
Son Haberler
- 14:56
- 14:55
- 14:52
- 14:49
- 14:52
Sıradaki Haber
Alanya'da 164 metrekarelik Herakles mozaiği bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz