Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 15:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta 228 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Esenyurt'ta eve düzenlenen operasyonda 228 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Esenyurt'ta bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar alan polis, harekete geçti.
Eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada 228 kilogram 400 gram likit metamfetamin, 520 gram kristal metamfetamin ve 30 litre aseton ele geçirildi.
Operasyonda evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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