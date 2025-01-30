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Türkiye
DHA 30.01.2025 12:38

Esenler'de sahte polisi 'Başkomser' yakalattı

İstanbul Esenler'de denetim yapan polis ekipleri, sahte polisi kimlik kartındaki yazım hatasından yakaladı.

Esenler'de sahte polisi 'Başkomser' yakalattı

Esenler Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak günü Esenler Tuna Köprüsü üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetim sırasında üzerinde çakar bulunan aracı durdurdu. Araç sürücüsü Mustafa Yıldız, başkomiser olduğunu söyleyerek kartını uzattı.

Kartı inceleyen ekipler, kart üzerinde 'Başkomiser' yerine 'Başkomser' yazdığını ve Turkish National Police ibaresinin de yamuk yazıldığını fark etti. Araçta arama yapan ekipler, başkomiser rütbesi takılı olan polis yeleği ve 2 sahte polis kimliği ele geçirdi.

Tutuklandı, 138 bin 172 lira para cezası kesildi

Sahte polis Mustafa Yıldız 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aracına çakar taktırdığı için de 138 bin 172 lira para cezası kesildi. Öte yandan Yıldız'ın, 'Tehdit/ Hakaret ve Kasten Yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

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