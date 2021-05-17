Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Esendere Gümrük Kapısı'nın 18 Mayıs'ta açılacağını söyledi.

Son 72 saat içinde yapılan COVID-19 testleri negatif çıkan İranlıların test sonucu ile ülkeye giriş yapabileceğini anlatan Akbıyık, kapının açılmasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ise gümrük kapısının açılması kararını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

"24 Mart'ta Ankara'da Ticaret Bakan Yardımcısı ve ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmeler sonuç verdi. Esendere Gümrük kapısı yolcu giriş ve çıkışlarına yarın açılacak. Bu olumlu gelişmenin bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."