Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da zincirleme trafik kazası
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Pasinler ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, hafif yaralılara ise ambulanslarda müdahale edildi.
Erzurum Pasinler kara yolu Paşapınarı mevkiinde yolcu minibüsü ile 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Murat Kızılgedik ile eşi Tuğba Kızılgedik, 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hafif yaralananlara ise sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi.
Polis ekiplerince yol kenarına itilen araçlar, daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Erzurum Polis Trafik Kazası
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