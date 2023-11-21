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Türkiye
AA 21.11.2023 15:04

Erzurum'da TCDD deposunda yangın

Erzurum'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzurum'da TCDD deposunda yangın
[Fotograf: AA]

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde TCDD'ye ait tek katlı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Personelin ihbarı üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Ekipler, yangının deponun bitişiğindeki ambarda bulunan benzin varillerine ulaşmaması için çaba gösterdi.

Erzurum'da TCDD deposunda yangın

Polis ekipleri de güvenlik şeridiyle önlem alarak deponun yakınına kimseyi yaklaştırmadı.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle deponun çatısı kullanılamaz hale geldi.

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