Erzurum'da sıcaklık eksi 24,6'ya kadar düştü

Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceğini duyurdu.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Çığ uyarısında da bulunan Meteoroloji, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Erzurum’da havanın 3 gün boyunca puslu olması daha sonra çok bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmeye devam edeceği tahmin edilirken eksi 26 derecelerin görüleceği ifade ediliyor.