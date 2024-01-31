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Türkiye
İHA 31.01.2024 09:19

Kaçak kazı yapan 8 kişiye suçüstü: 20 metre tünel kazmışlar

Mersin'de, define bulmak amacıyla 20 metre uzunluğunda, 17 metre derinliğinde tünel açan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yapan 8 kişiye suçüstü: 20 metre tünel kazmışlar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Bazı şahısların kaçak kazı yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin tünel sistemi oluşturarak 20 metre uzunluğunda 17 metre derinliğinde kazı yaptığı tespit edildi. Kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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