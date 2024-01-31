Deniz ulaşımına "hava" engeli

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamada, İstanbul - Bursa arasındaki 7 seferin iptal edildiği duyuruldu.

İDO'nun saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, saat 15.00 ile 20.00 arasındaki Pendik ve Yalova seferleri karşılıklı iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinden yapılan açıklamaya göre ise, Bursa-İstanbul arasındaki 8 sefer iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İstanbul Şehir Hatları

İstanbul Şehir Hatları İşletmesi, ikinci bir duyuruya kadar, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinde Moda iskelesine uğranmayacağını açıkladı.

Adalar hattındaki tüm feribot seferleri iptal

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada, Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.