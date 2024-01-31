Açık 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 31.01.2024 09:02

Deniz ulaşımına "hava" engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında sefer iptalleri yaşanıyor. İstanbul Şehir Hatları, İstanbul-Bursa ve Çanakkale hattında bugün birçok sefer iptal edildi.

Deniz ulaşımına "hava" engeli

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamada, İstanbul - Bursa arasındaki 7 seferin iptal edildiği duyuruldu.

İDO'nun saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, saat 15.00 ile 20.00 arasındaki Pendik ve Yalova seferleri karşılıklı iptal edildi.  

Bursa Deniz Otobüslerinden yapılan açıklamaya göre ise, Bursa-İstanbul arasındaki 8 sefer iptal edildi. 

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İstanbul Şehir Hatları

İstanbul Şehir Hatları İşletmesi, ikinci bir duyuruya kadar, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinde Moda iskelesine uğranmayacağını açıkladı. 

Adalar hattındaki tüm feribot seferleri iptal

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada, Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.

ETİKETLER
İstanbul Bursa Çanakkale Fırtına Ulaşım
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta ana isale hattı patladı, trafik durdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:44
Av yasağı sonrası Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu
10:44
Afyonkarahisar’da 5 ton 600 kilo kaçak ceviz ele geçirdi
10:40
Erzincan'da Girlevik Şelalesi dondu
10:39
Enerji ithalatı faturası yüzde 18,7 azaldı
10:38
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aylık ve yıllık bazda arttı
10:34
Bakan Fidan Bulgaristan'da resmi temaslarda bulundu
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
FOTO FOKUS
Gezeravcı Diyarbakırlı öğrencilerle buluştu
Gezeravcı Diyarbakırlı öğrencilerle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ