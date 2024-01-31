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Türkiye
İHA 31.01.2024 06:23

Malatya'da konteyner yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde konteynerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi.

Malatya'da konteyner yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: İHA]

Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan MALET-2 konteyner kentte henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, bölgede görevli personelin ilk müdahalede bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yaralananın olmadığı yangında bir kişi dumandan hafif şekilde etkilenirken, konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

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