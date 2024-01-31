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Türkiye
TRT Haber 31.01.2024 06:40

Antalya'da yanan müstakil ev küle döndü

Antalya’da iki katlı müstakil bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da yanan müstakil ev küle döndü

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesindeki iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir süredir kimsenin yaşamadığı ve kapılarının kilitli olduğu ahşap çatılı evin ikinci katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yangın kısa sürede tüm evi kapladı ve ahşap çatı alev topuna döndü. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın alt katı çok etkilemeden kontrol altına alındı.

Yangında ikinci kat tamamen yanarken, alt katta yaşayan A.S., ise büyük korku yaşadı. A.S.’nin ve komşularının çabasına rağmen yangının büyüdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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